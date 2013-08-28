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إلقاء القبض على ناشط ليبى أمازيجى بولاية "تيزى أوزو" الجزائرية

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إلقاء القبض على ناشط ليبى أمازيجى بولاية "تيزى أوزو" الجزائرية إلقاء القبض على ناشط ليبى أمازيجى بولاية "تيزى أوزو" الجزائرية

ألقت سلطات ولاية "تيزى اوزو" الجزائرية القبض على الناشط الليبى الأمازيجى مادجيس مادى، حيث يتم استجوابه بتهمة الدخول إلى الولاية وتنظيم مؤتمر عام فى منطقة القبائل الجزائرية دون الحصول على تصريح من قبل السلطات.

ذكر ذلك مرصد حقوق الإنسان بولاية "تيزى أوزو"، فى بيان اليوم، مشيرا إلى أن هذا الناشط الجامعى ـ الحاصل على شهادة دراسة اللغات من جامعتى كاليفورنيا وباريس ـ جاء إلى منطقة القبائل فى إطار مشروع بحثى.

وأضاف المرصد أن المواطنين التفوا حوله فور علمهم بوصوله ليتحدث إليهم عن وضع الأمازيغ فى ليبيا بالنظر إلى أنه ممن أسهموا فى إطلاق برامج إذاعية وتلفزيونية باللغة الأمازيغية، كما أنه شارك فى إعداد كتب مدرسية باللغة الأمازيغية.

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