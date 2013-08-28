نصائح لتتألّقي بأزياء حجاب عصريّة

دخلت أزياء الحجاب عالم الموضة العالميّة، وأصبح هنالك الكثير من فعاليات الموضة التي تتوجّه إلى المحجّبات، في الكثير من الدول الإسلاميّة، إلى جانب العروض التي غدت تستهدف المسلمين من المغتربين والمواطنين في بعض الدول الغربيّة.

وتمهّد هذه الخطوة لاتّباع المحجّبة عالم خطوط الموضة والأناقة ومواكبة أرقى الأزياء، في إطلالاتها كافة، بعيداً عن الطلّة الرتيبة والتقليديّة.

نصائح عامّة عند اختيار ملابس الحجاب:

ـ اختاري من الموضة ما يُناسب شكل جسمك ولون بشرتك.

ـ قومي بإجراء تجربة للقطع كي تعرفي ملائمتها لمقاساتك، ولا تختاري مقاسات أكبر من المطلوب، إذا أردت أن تكون القطع فضفاضة؛ فالمبالغة في الأمر ستجعل القطع تفقد رونقها.

ـ اختاري الأقمشة التي لا تلتصق بالجسم، وابتعدي عن الأقمشة "السترتش"، لأنّها لا تُناسب المحجّبة وتُظهر تفاصيل جسمها.

ـ ليكن خيارك الجاكيت "البلايزر"، عند اختيار فساتين بلا أكمام، وابتعدي عن خيار القميص تحت الفستان.

شاهدي الصور، وتعرفي إلى خياراتك من ملابس المحجّبات .



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