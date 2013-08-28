"قضايا الدولة" و"النيابة الإدراية" تخاطبان الرئاسة لتمثيلهما في لجنة الخمسين

كتب : محمد العمدة ومحمد مجدي منذ 5 دقائق

خاطبت هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية، اليوم، رئاسة الجمهورية بضرورة تمثيلها في لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور، بينما اكتفى مجلس الدولة بعضويها في لجنة العشرة كممثلين لها.

قال المستشار أيمن عبد الغني إن هيئة قضايا الدولة أرسلت خطابا رسميا للرئاسة الجمهورية، يتضمن ترشيح المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي هيئة قضايا الدولة، ونائب رئيس الهيئة للجنة الخمسين.

وقال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، إن النادي أرسل خطابا للرئاسة الجمهورية يطالب بضرورة تمثيله في لجنة الخمسين، وتضمن الخطاب ترشيح المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة.

وفي سياق آخر، قال المستشار محمد زكي موسى إن مجلس الدولة لم يحدد حتى الآن ما إذا كان سيتقدم بممثلين عنه للجنة الخمسين أم سيكتفي بالمستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بالمجلس، والمستشار عصام عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أعضاء لجنة العشرة المنوطة بتعديل الدستور، وأكد أن المجلس سعقد اجتماع يوم السبت القادم لاتخاذ القرار.

ومن جانبه، قال مصدر قضائي مطلع داخل مجلس الدولة إن المجلس لن يرشح ممثلين له داخل لجنة الخمسين، وسيكتفي بممثلينة بلجنة العشرة، موضحا أن المستشار مجدي العجاتي، والمستشار عصام عيد العزيز، ذو خبرة وكفاءة والمجلس يعتمد عليهم، ولا يوجد إفادة من ترشيح ممثل آخر عن المجلس وحتى تغضب باقي الهيئات القضائية التي لم تمثل في لجنة العشرة من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.