السعودية تعتقل 991 متهما بتهريب مخدرات قيمتها 5ر2 مليار ريال

تمكنت قوات الأمن السعودية خلال خمسة أشهر من اعتقال 991 متهما لتورطهم فى جرائم مخدرات تتجاوز قيمتها 5ر2 مليار ريال.

وقال المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركى فى بيان له اليوم الأربعاء إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت خلال الأشهر الخمسة الماضية من القبض على 991 متهما منهم 337 سعوديا بالإضافة إلى 654 متهما من 33 جنسية مختلفة لتورطهم فى جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 5ر2 مليار ريال.

وأوضح اللواء التركى، أن المواجهات بين رجال الأمن والمهربين والمروجين نتج عنها إصابة 19 من رجال الأمن ومقتل 3 وإصابة 11 من مهربى ومروجى المخدرات.