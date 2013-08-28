الانتباه وملاحظة تغير لون لسانك ..فعل صائب يجنبك الكثير من المشكلات الصحية

أرسل قارئ لنا سؤالا، ألاحظ منذ فترة لا تتعدى الـ3 أشهر أن لسانى يظهر عليه الشحوب الشديد، فهل هذا من نوعية الأطعمة التى أتناولها، أم أننى أعانى من شىء ما ،علما بأننى لا أعانى من أى مرض مزمن كما أننى أشعر بالإجهاد سريعا بعد مجهود العمل؟

أكد الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جميعه أصدقاء الكبد بلندن، أنه من الجيد أن يفحص الشخص نفسه وجسده والمستجدات التى تطرأ على جسده من حين إلى آخر، لأنه يكون بمثابة فحصا ذاتيا شديد الأهمية ويعد خطوة هامة فى اكتشاف أغلب الأمراض المزمنة أو الخطيرة فى بدايتها.

ولكن نطمئن المريض السائل فى هذه الحالة، فإن أغلب العلامات التى تظهر على لسان الإنسان تكون عبارة عن دلالة إشارة واضحة يريد بها الجسم أن ينبهك لمشكلة ما يعانى منها، وفى حالة شعور هذا المريض بتغير لون اللسان أو ميله إلى الاصفرار أو الشحوب الشديد وعدم الشعور بدمويته، وانعدام اللون الأحمر منه تماما، يجب عليه أن ينتبه للمشكلة.

وهنا على المريض بالطبع عرض حالته على متخصص، لأن هذا الشكل للسان يدل فى أغلب الحالات على معاناة المريض من مشكله فقر دم أو أنيميا، كما يطلق عليها، ونقص شديد فى بعض العناصر المهمة التى يحتاجها الجسم إلى أن وصل الأمر إلى تغير لون اللسان دلالة على قرب انعدام هذه العناصر وخلو الجسم منها.

ومما يدل على قرب هذا التشخيص ذكر لسائل أنه يعانى من إجهاد ملحوظ بعد أدائه عمله، وهى إشارة ملحوظة لنقص العناصر وبالأخص عنصر الحديد من الجسم والشعور بالإجهاد الشديد وعدم القدرة على القيام بأعمال تتطلب الهمة والمجهود ،وهو ما يجعله يشعر بالوهن بمجرد أدائه عمله فقط دون أعمال إضافية خلال اليوم، وبالطبع على هذا المريض أن بكثير من الأكلات التى سيركز الطبيب المعالج عليها، ويتناول الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات التى قد تتطلب الحالة أن يصفها له الطبيب.