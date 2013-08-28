مدير أمن القاهرة يكرم أمينى شرطة بالنجدة للقبض على عاطلين

كرم اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة اثنين من أمناء الشرطة بنجدة القاهرة، لقيامهم بتلبية استغاثة مواطن أثناء تعرضه للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية فى تكريم أبنائها المتميزين فى العمل ليكون ذلك حافزاً لهم ولزملائهم لمواصلة الجهد والعطاء لتحقيق الرسالة الأمنية، وبث الأمن والأمان فى قلوب المواطنين.

وترجع أحداث الواقعة أثناء تواجد كلا من أمينى الشرطة سامح كمال الدين، أحمد فيصل عبد العزيز – من قوة الإدارة العامة لشرطة النجدة بخدمتهم بالارتكاز الأمنى بطريق العروبة مطلع كوبرى الطيران دائرة قسم النزهة استغاث بهما "أحمد.ع.20 سنة" طالب، لقيام شخصين بتهديده بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهما والاستيلاء منه على هاتفه المحمول وحافظة نقوده بداخلها مبلغ مالى 220 جنيها، وذلك أثناء تواجده أمام مساكن هيديكو دائرة القسم.

وعلى الفور، قاما بتمشيط المنطقة وتمكنا من ضبطهما وتبين أنهما كلاً من "أحمد.م.20 سنة" عاطل ومقيم دائرة القسم وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مللى وطلقتين من ذات العيار، و"عبد السلام.م. 19 سنة" عامل ومقيم دائرة مركز أبو كبير – شرقية وبحوزته سلاح أبيض "سكين" وبحوزتهما المسروقات الخاصة بالمجنى عليه .

> وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة وبعرضهما على المجنى عليه تعرف عليهما واتهمهما بالشروع فى سرقته كرها عنه – فتحرر المحضر اللازم، وتم إحالتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق.