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أستاذ طب الأسنان: حشو الأسنان لا تحمى من تسوسها

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أستاذ طب الأسنان: حشو الأسنان لا تحمى من تسوسها أستاذ طب الأسنان: حشو الأسنان لا تحمى من تسوسها

أكدت الدكتورة بسمة موسى، أستاذ طب الأسنان، أن الكثير من الناس يعتقدون أن الغرض من حشو الأسنان هو الحماية من تسويس الأسنان، لكن ذلك خطأ، لأن حشو الأسنان ما هو إلا ترميم للأسنان المتآكلة للحفاظ عليها وعلى باقى الأسنان من الانهيار .

وأضافت موسى فى تصريح لـ"اليوم السابع "أن حشو الأسنان يوجد منه حشوات بيضاء ومعدنية وحشوات الواقية اللاصقة، مشيرة إلى أن الحشو الأبيض يستخدم مع الأسنان الأمامية فقط لأنها لم تتحمل الضغط المستمر عليها عند مضغ الطعام، واختيار البعض الحشو الأبيض للأسنان الخلفية خطأ، لأنها لم تتحمل المضغ الكثير وتنكسر بسرعة.

مستكمله حديثها عن الحشوات المعدنية التى تتكون من "الأملغم " وهو خليط من الزئبق والفضة وبعض المعادن الذى يسمى بالأملغم ويستخدم الحشو مع الأسنان الخلفية، لأنها قادرة على تحمل ضغوط المضغ بشكل فعال، موضحة أن الحشوات المعدنية تحتوى على نسبة قليلة من الزئبق لم يوجد منها أى تأثير ضار على صحة الإنسان.

أما الحشوات الواقية اللاصقة مصنوعة من مادة شفافة يتم استخدامها مع الأسنان الخلفية وهى ذات فاعلية طويلة المدى تستمر لعدة سنوات مع مراعاة الحفاظ على صحة الفم وتجنب أكل الأطعمة الصلبة والقاسية.

وقالت أستاذ طب الأسنان، للحفاظ على حشوات الأسنان أطول فترة ممكنة يجب الوقاية بغسل الأسنان بعد كل أكل مباشرة مع استخدام خيط تنظيف الأسنان، لأن الأسنان ليست إشراقة فى ابتسامة فقط وإنما هى صحة عامة.

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