دراسة: فول الصويا أحدث الأسلحة الطبيعية لعلاج فيروس الإيدز

أشار الدكتور أحمد سمير خير الهل، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة - جامعة بنى سويف، إلى نتائج إحدى الدراسات الجديدة التى توصل إليها فريق من العلماء فى جامعة جورج ميسون الأمريكية، والتى أثبتت فاعلية أحد المركبات الموجودة فى نبات فول الصويا فى تثبيط فاعلية الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وأوضح خير الله أن المركب الجديد، والذى تم تسميته Genistein، ينتمى إلى مجموعة تسمى مثبطات التيروزين كيناز tyrosine kinase inhibitor، حيث إنه يقوم بالارتباط مع مستقبلات التيروزين الموجودة على سطح الخلية، وبالتالى تثبيط عمل هذه المستقبلات ومنع إرسال الإشارات من خارج الخلية إلى داخلها.

وأكد خير الله أن الإشارة الصادرة عن طريق هذه المستقبلات تتيح للخلية معلومات عن بيئتها الموجودة فيها وتساعدها فى تنسيق الاتصال بالخلايا الأخرى، ولذلك فإن الفيروس المسبب للإيدز يعتمد على هذه المستقبلات بشكل كبير فى خداع الخلايا التى يقوم بمهاجمتها لإرسال إشارات خاطئة داخل الخلايا، بحيث تغير هذه الإشارات الخاطئة تركيب الخلايا بما يمكن الفيروس من الدخول ومهاجمة الخلايا وإصابتها بالمرض، وبالتالى فإن Genistein يمنع الإشارة الصادرة عن مستقبلات التيروزين ويتسبب فى منع فيروس الإيدز من إيجاد طريق للدخول إلى الخلايا.

وأضاف خير الله أن هذه النتائج الأولية قد تفتح الباب أمام استخدام المركب الجديد كعلاج فعال فى الحد من انتشار فيروس الايدز فى القريب العاجل، خاصة وأنه يعتقد أن الدواء الجديد لن يعانى من مشاكل مقاومة الفيروس للعلاج، وهى المشكلة التى تواجه العلاجات المتاحة حالياً.