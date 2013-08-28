رئيس "الضرائب": أهمية منظومة الدفع الإلكتروني زادت في ظل الظروف الأمنية الراهنة

كتب : عبدالعزيز المصري الأربعاء 28-08-2013 12:30

أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الدفع الإلكترنية تعد الوسيلة الأفضل لتحصيل الضريبة المستحقة على الممولين في ظل الظروف الأمنية الراهنة من خلال البنوك المشاركة في المنظمومة.

أضاف عمر أن الطريقة الإلكترونية تتيح للمول دفع ما عليه من مستحقات بطريقة آمنة تضمن عدم ضياع أمواله، وتوفر على الدولة تكلفة تأمين نقل الأموال.

وتابع عمر أن الأمر لا يحتاج إلى فتح حساب بنكي للممول للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منظومة الدفع، وتشمل الخدمات سداد ضرائب كسب العمل وضريبة الدمغة ورسوم التنمية والغرامات والتعويضات فضلا عن سداد ضريبتي التصرفات والثروة العقارية وضريبة المبيعات.

وأشار إلى أن الخدمة متوفرة حاليا في 1480 فرع لـ26 بنكا تجاريا تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، ويشرف عليها مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية، وتديره شركة e-finance التابعة للبنوك الوطنية.

وقال عمر، في بيان صادر عن مصلحة الضرائب، إن المأموريات توفر قائمة بأسماء البنوك المتاح بها خدمة الدفع الإلكتروني وعناوين فروعها، في مكان ظاهر لإعلام الممولين بها، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحةالضرائب.