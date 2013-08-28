مصرع شخص غرقاً أثناء الاستحمام بترعة القاصد بالمنوفية

لقى شخص بقرية كفر مليج بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية مصرعه غرقا بترعة القاصد أثناء الاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتم إنتشال الجثة والتصريح بالدفن وتحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية إخطار من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بإنتشال جثة كمال سليمان مصطفى 60 سنة بالمعاش من ترعة القاصد المارة بقرية كفر مليج .

وبسؤال ناصر 51 سنة – شقيق القتيل- أكد أنه غادر المنزل وتوجه للاستحمام فإنزلقت قدميه وجرفه التيار لعدم اجادته السباحة وتوفى غرقا وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ونفى الشبهه الجنائية ، تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 24 أحوال بركة السبع .