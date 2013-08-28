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مدير أمن قنا : العثور على ألعاب نارية داخل مستشفى دشنا

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مدير أمن قنا : العثور على ألعاب نارية داخل مستشفى دشنا مدير أمن قنا : العثور على ألعاب نارية داخل مستشفى دشنا

أعلن اللواء محمد كمال مدير أمن قنا أن خبراء المفرقعات قاموا بفحص البلاغ بشأن وجود جسم غريب بمستشفى دشنا العام ويشتبه ان يكون مفرقعات او قنابل وتبين انه عباره عن مجموعه من الالعاب الناريه القديمه ملفوفه داخل كيس بلاستيكى  .

كانت حالة من الفزع والهلع قد سيطرت على بعض الاهالى المتواجدين بالمستشفى بعد أن عثروا على جسم معدنى غريب بالمستشفى وأشتبهوا أن يكون قنبله أو مفرقعات فأنتقلت قوات الأمن للمستشفى وفرضت بعض الأجراءات الوقائية منها إخلاء المستشفى من المرضى والزوار وعمل كردون أمنى ليتمكن خبراء المفرقعات من تحديد الجسم وبعد فحص الجسم تبين وجود ألعاب ناريه قديمه ولا توجد أى مفرقعات او قنابل بالمستشفى .

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