النيابة تأمر بحبس فرد أمن بنادى الزمالك لاتهامهم باقتحام “البوابة النيوز”

أمرت نيابة الدقي برئاسة المستشار شريف توفيق، بحبس متهما جديدا في اقتحام المركز العربي للبحوث وموقع البوابة نيوز بالدقي، لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيق، وسرعة ضبط واحضار 3 متهمين آخرين، ثبت اشتراكهم في الواقعة، وتجديد حبس بودي جارد يدعي لؤي دعبس لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات .

> وتبين من التحقيقات التي باشرها مؤيد زيدان وكيل اول نيابة الدقي أن قوات الأمن تمكنت مؤخرا من القبض على المتهم طارق علي الشهير ب “طارق ابو جبل” ، بعد ظهوره فى تسجيلات الفديو الخاصة بالمركز، وتبين أنه يعمل فرد أمن بنادى الزمالك، واثبتت التحريات اشتراكه بها.

> وبمواجهته باتهامات البلطجة وحيازة اسلحة نارية وذخيرة واتلاف ممتلكات والسرقة بالاكراه، أنكر ما هو منسوبة إليه، وأكد تصادف مروره بمكان الواقعة وقت الهجوم علي مقر المركز والبوابة نيوز الاخبارية مما قد يكون سبب ظهوره فى الفديو.

> فيما جدد قاضي المعارضات حبس المتهم الاول لؤي دعبس 15 يوما والذي تبين انه يمتلك شركة لافراد الامن ويعمل بودي جارد بالمهندسين وانه اشترك في الواقعة .