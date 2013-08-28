أخبار عاجلة

الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

النيابة تأمر بحبس فرد أمن بنادى الزمالك لاتهامهم باقتحام “البوابة النيوز”

  • 11
Google+ Print
النيابة تأمر بحبس فرد أمن بنادى الزمالك لاتهامهم باقتحام “البوابة النيوز” النيابة تأمر بحبس فرد أمن بنادى الزمالك لاتهامهم باقتحام “البوابة النيوز”

أمرت نيابة الدقي برئاسة المستشار شريف توفيق، بحبس متهما جديدا في اقتحام المركز العربي للبحوث وموقع البوابة نيوز بالدقي، لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيق، وسرعة ضبط واحضار 3 متهمين آخرين، ثبت اشتراكهم في الواقعة، وتجديد حبس بودي جارد يدعي لؤي دعبس لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات .
> وتبين من التحقيقات التي باشرها مؤيد زيدان وكيل اول نيابة الدقي أن قوات الأمن تمكنت مؤخرا من القبض على المتهم طارق علي الشهير ب “طارق ابو جبل” ، بعد ظهوره فى تسجيلات الفديو الخاصة بالمركز، وتبين أنه يعمل فرد أمن بنادى الزمالك، واثبتت التحريات اشتراكه بها.
> وبمواجهته باتهامات البلطجة وحيازة اسلحة نارية وذخيرة واتلاف ممتلكات والسرقة بالاكراه، أنكر ما هو منسوبة إليه، وأكد تصادف مروره بمكان الواقعة وقت الهجوم علي مقر المركز والبوابة نيوز الاخبارية مما قد يكون سبب ظهوره فى الفديو.
> فيما جدد قاضي المعارضات حبس المتهم الاول لؤي دعبس 15 يوما والذي تبين انه يمتلك شركة لافراد الامن ويعمل بودي جارد بالمهندسين وانه اشترك في الواقعة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا