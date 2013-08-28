بدء الإستماع لأقوال عبد الرحيم علي في اقتحام “البوابة نيوز”



> بدأت نيابة الدقي الان برئاسة المستشار شريف توفيق الاستماع لاقوال عبد الرحيم علي رئيس مجلس ادارة المركز العربي للبحوث في واقعة اقتحام المركز علي يد مسلحين.

ويمثل الان عبد الرحيم امام باسل الشافعي ومؤيد زيدان وكيلا اول نيابة الدقي للاستماع لاقواله حول الاحداث واتهامه لاشخاص قياديين من الاخوان المسلمين .وكان اتهم عبد الرحيم علي رئيس تحرير موقع البوابة نيوز الاخباري كل من مدير امن الجيزة السابق وعضوين بارزين بجماعة الاخوان المسلمين بالجيزة بالوقوف وراء هجوم مسلحين علي موقع البوابة وموقع المركز العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية بذات العقار .

وكشفت اقوال علي في محضر الشرطة التي تسلمته نيابة الدقي برئاسة المستشار شريف توفيق انه اثناء تواجد افراد الامن في خدمتهم بمقر العقار بشارع مصدق بالدقي فوجئوا بسيارة شرطة زرقاء تتوقف امام العقار ويهبط منها عدد من الاشخاص وعدة سيارات اخري تقل مسلحين اخرين بلغ عددهم جميعا حوالي 30 شخص يرتدون الملابس المدنية ويدعون انهم من رجال الشرطة فقام بعضهم بتهديد افراد الامن بالاسلحة النارية بينما صعد البعض الاخر الي مقر المركز العربي وحطموا 3 ابواب من 5 ابواب لمكاتب ادارية وتبين من التحقيقات المبدئية تحطيم محتويات المكاتب الثلاثة وقاموا بتهشيم 4 شاشات كمبيوتر وكاميرات المراقبة كما تبين استيلائهم علي 8 اجهزة كمبيوتر و8 اجهزة لاب توب وشاشتين بلازما و4 ريسفير ومجموعة من الاوراق وفروا هاربين.

وبمناقشة فرد امن ورئيس قسم النشر بالمركز اتهم الاخير كل من جمال الجارحي صاحب الشركة الوطنية للحديد وعزب مصطفي مرسي عضو مجلس الشعب السابق عن الاخوان بالجيزة واللواء عبد الموجود لطفي مدير امن الجيزة السابق وذلك لقيام عبد الرحيم علي بكشف لقاءاتهم لاجهاض ثورة 30 يونيو عبر عدة اخبار نشرها فطلبت النيابة باشراف المستشار محمد عبد القادر المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة كما قرر انتقال فريق من النيابة لاجراء المعاينة التصويرية للموقع وحصر التلفيات التي لحقت به والاستعلام من المرور عن رقم دراجة بخارية ادلي فرد الامن بها شاهد احد المتهمين يستقلها وقررت النيابة استدعاء عبد الرحيم علي اليوم الاحد لسماع اقواله حول الواقعة