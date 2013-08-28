شكاوي لظهورعلامات تميز محلات الأقباط بمحيط كنيسة العذراء بالمنيا

أكد عدداً من الأقباط بمركز سمالوط بالمنيا قيام مجهولين بوضع علامات بألوان مختلفه تميز محلاتهم التجاريه الكائنه بمحيط كنيسة السيده العذراء، الأمر الذي يثير شبهات كثيره ومخاوف من الاعتداء عليها كما حدث إبان فض اعتصام رابعه والنهضه ببعض المناطق وبالاخص محلات المسيحين التي تعرضت للحرق والنهب، الواقعه بجوار قاعة أفراح وكافتيريا نقابة الزراعيين بجوار ميدان بالاس بوسط مدينة المنيا والتي ايضا تم تحطيم بعض محتوياتها.

و قال شهود عيان بسمالوط انهم فوجئوا في ساعه مبكره من صباح اليوم الاربعاء بوجود علامات باللون الاحمر والاسود والاخضر تميز محلاتهم دون باقي المحلات المملوكه للمسلمين بالمنطقه بشوارع سمالوط التجاريه، وحذروا من قيام انصار الرئيس المعزول من الاعتداء عليها خلال المظاهرات التي تنطلق بين الحين والاخر خاصة خلال فترة حظر التجوال، كما حدث بعددا من المحلات الواقعه بجوار كافتيريا نقابة الزراعيين بوسط مدينة المنيا عقب فض اعتصامي رابعه والنهضه.