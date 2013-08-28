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مدرب أورلاندو: أمامنا الكثير من العمل للفوز على الزمالك

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مدرب أورلاندو: أمامنا الكثير من العمل للفوز على الزمالك مدرب أورلاندو: أمامنا الكثير من العمل للفوز على الزمالك

يدرك الفرنسي روجير دي سا المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس أن مواجهته للزمالك في دوري أبطال إفريقيا حاسمة بشكل كبير لتأهله إلى نصف نهائي البطولة.

وقال دي سا لموقع ناديه الرسمي "أمامنا مباراتين حاسمتين أمام الزمالك في وليوبار في الكونجو، ندرك جيدا مدى أهميتهما في مشوارنا بالبطولة."

وتابع دي سا "قمنا بالاستعداد جيدا لمواجهة الزمالك، والفوز على كايزر تشيفيز في الدوري قبل مواجهة الزمالك جاء في وقته."

ويحل بطل جنوب إفريقيا ضيفا على الفارس الأبيض في الأول من سبتمبر على ملعب الجونة لخوض مباراة الجولة الرابعة في دور المجموعات من دوري الأبطال.

وأضاف دي سا "أؤمن بأن الفوز على كايزر تشيفز سيساعدنا كثيرا خلال مواجهة الزمالك، خاصة وأنه رفع الروح المعنوية لفريقي، ولكن ذلك ليس كافيا فمازال أمامنا الكثير من العمل."

ويحتل أورلاندو بايرتس صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، متقدما بفارق أربع نقاط عن ليوبار الوصيف الأهلي الثالث وست نقاط عن الزمالك.

وكان أورلاندو قد فاز على الزمالك في مباراة الجولة الثالثة على ملعبه بجنوب إفريقيا 4-1.

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