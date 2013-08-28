جبهة أحرار الوسط بأسيوط تستنكر تطاول أردوغان على شيخ الأزهر

أسيوط ـ محمد ممدوح : الاربعاء , 28 أغسطس 2013 15:37

استنكرت جبهة أحرار الوسط بأسيوط فى بيان لها اليوم "الأربعاء" تطاول الرئيس التركي أردوغان علي شيخ الازهر الشريف .

وأكدت الجبهة فى بيانها أن الأزهر الشريف و رموزه خط أحمر لا يمكن لأي شخص مهما كان المساس بهم ؛ مشيرة إلى أن أردغان قد تخطي كل الحدود و تدخله في الشأن المصري بات غير مقبول و مرفوض تماماً.

> ووجهت الجبهة فى بيانها رسالة إلى أردوغان تستنكر فيه تخليه عن دعم ثورة سوريا بعد علمه بقوة و سيطرة أكراد سوريا و بدء وجود تحالف بين أكراد سوريا و العراق .

> ومن جانبه أكد عماد رشاد عيد، العضو بالحزب و منسق الجبهة بالجيزة أن المساس بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب رمز الوسطية و الاعتدال و الذى يمثل منارة العلم و الإسلام ليس فى مصر فقط بل فى العالم العربى والإسلامى يعد تطاولاً غير مقبول و تمادى و تطاول فى حق جميع المسلمين حول العالم .