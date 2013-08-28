بدر عبدالعاطى: وزير الخارجية سيلتقى وزير العدالة الانتقالية قريباً

قال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية نبيل فهمى وفضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا تواضروس الثانى يلتقون مع وزير العدالة الانتقالية قريباً، وسوف يتم عرض مواد وثائقية وإعلامية حول الأعمال الإجرامية التى شاهدتها مصر فى الفترة الأخيرة وأعمال الترويع وحرق الكنائس، واستخدام دور العبادة فى الأعمال الإجرامية.

وأضاف "عبد العاطى" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "سى بى سى"، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تتواصل مع الجميع وليس لديها أى خلاف خارجى، مؤكدا على أنها ترحب بالوفود الخارجية ولن تسمح لأحد بالتدخل فى الشأن الداخلى.