ترحيل 12 فلسطينيا إلى غزة ووصول 29 للسفر إلى الخارج

قامت سلطات مطار القاهرة اليوم الأربعاء بترحيل 12 فلسطينيا وصلوا من الخارج فى طريقهم إلى منفذ رفح البرى لدخول غزة بينما وصل من القطاع 29 راكبا للسفر على عدد من الرحلات الدولية إلى خارج البلاد.

وصرحت مصادر مسئولة بالمطار بأنه تم تسليم مندوب السفارة الفلسطينية لدى مصر 12 فلسطينيا وصلوا من السعودية ودول الخليج حيث تم نقلهم فى مأمورية ترحيل لدخول القطاع عبر منفذ رفح البرى الذى تواصل مصر فتحه بشكل جزئى بينما وصل من غزة 20 فلسطينيا فى مأمورية ترحيل تم وضعهم فى صالة الترانزيت وإنهاء إجراءات سفرهم على عدد من الرحلات الدولية.