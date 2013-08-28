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محلب يوافق على استكمال مشروع إسكان الشباب بمدينة الطود جنوب الأقصر

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محلب يوافق على استكمال مشروع إسكان الشباب بمدينة الطود جنوب الأقصر محلب يوافق على استكمال مشروع إسكان الشباب بمدينة الطود جنوب الأقصر

وافق إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على إنشاء محطة صرف صحى لمشروع إسكان الشباب بمدينة الطود جنوب الأقصر.

وقال طارق سعد الدين محافظ الأقصر، فى تصريحات اليوم الأربعاء، إنه فوجئ خلال زيارته لمدينة الطود بجنوب الأقصر، الأسبوع الماضى، أن نسبة التنفيذ بمشروع إسكان الشباب وصلت إلى 95%، لكن العمل معطل تماما رغم توصيل أغلبية المرافق، بسبب نقص الاعتمادات المالية، لإنشاء محطة الصرف بـ10 ملايين جنيه، فضلاً عن مليونى جنيه لاستكمال عملية التجميل والمساحات الخضراء.

وأوضح المحافظ، أنه تم تحديد ميعاد وزير الإسكان وطرح مشكلة تأخير تسليم تلك الوحدات للشباب رغم مرور 8 سنوات على التعاقد معهم، ونسبة التنفيذ بالمشروع 95% فقط، ووافق على منح 10 ملايين جنيه لإنشاء محطة الصرف الصحى المتعطلة و2 مليون لاستكمال التجميل، وسيتم فورا البدء فى استكمال المشروع.

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