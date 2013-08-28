نقابة التمريض: توفيق أوضاع 200 ممرضة غير حاصلات على تراخيص المهنة

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض ووكيلة وزارة الصحة، إنه تم توفيق أوضاع أكثر من 200 ممرضة من غير الحاصلات على مؤهلات تمريضية متخصصة من خلال إدراجهن ضمن برامج تعليمية تمنحهن شهادات متخصصة.

وقالت نقيب التمريض خلال مؤتمر "التمريض بين الواقع والمأمول"، إنه سيتم تحويل عدد من مستشفيات التكامل بالمحافظات إلى معاهد تمريضية للقضاء على العجز فى أعداء التمريض خلال 3 سنوات.

وأشارت وكيلة وزارة الصحة إلى أن أولى جلسات الدعوى المقامة من النقابة ضد منتجى وموزعى فيلم "الحرامى والعبيط" أول سبتمبر المقبل وطالبت النقابة خلالها بتعويض 10 ملايين جنيه.

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