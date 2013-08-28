الإبراهيمي: أرفض التدخل العسكري في سوريا.. ومجلس الأمن هو صاحب القرار

قال الأخضر الإبراهيمي، المبعوث العربي والأممي إلى سوريا، إنه يرفض التدخل العسكري في سوريا، موضحا أن «الحل العسكري أظهر محدوديته والرهان على الحل السياسي». وأضاف «الإبراهيمي» في مؤتمر صحفي عقده في جنيف بسويسرا، الأربعاء، أن «سوريا تعتبر أكثر الأزمات إلحاحا»، مُعتبرا أنه «ما من حل عسكري والحل الوحيد هو الحل السياسي للأزمة»، إضافة إلى أن «التدخل العسكري في حاجة لقرار من مجلس الأمن والقانون الدولي واضح في هذا المجال، وسيكون لذلك تداعيات، كما حدث كثير من أعمال القتل لذا أرفضه». وتوقع «الإبراهيمي» حدوث تحول في المسار السوري حال حصول هجمة عسكرية على دمشق، لكنه لا يعرف أن الأمريكيين قد اتخذوا قرار الضربة العسكرية حتى الآن. وأشار إلى أنهم لم يحصلوا بعد على أدلة استخدام الأسلحة الكيماوية التي تحدث الأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون عن امتلاكها، منوها بأنه إذا ثبت أن نظام الأسد استخدمها فإن مجلس الأمن هو المخول بالتصرف حيال ذلك. وشدد على أن الأسلحة الكيماوية محرمة واستخدامها جريمة بغض النظر عن عدد القتلى، لافتا إلى أن «لدينا مفتشين وهم قضوا يوما كاملا في المنطقة التي تعرضت للكيماوي وعادوا مع الكثير من النماذج كما تحدثوا مع الأطباء والشهود». وتابع: «ما حدث في الغوطة جعل الحاجة لعقد مؤتمر جنيف 2 أكثر إلحاحا وحتمية إنجاحه، والدرس المستخلص من الغوطة يتمثل بضرورة الحل السياسي». وقال إن من سيحضر إلى مؤتمر جنيف 2 يجب عليه الحضور بدون شروط مسبقة، مقترحا «تشكيل هيئة حاكمة تتمتع بسلطة تنفيذية بحيث يتفق عليها جميع أطراف النزاع كهيئة انتقالية حتى عقد الانتخابات للوصول إلى سوريا جديدة، وهناك إجماع بين السوريين على التخلي عن النظام الرئاسي والحصول على نظام برلماني». واختتم حديثه قائلا: «أفكر في الاستقالة كل صباح، وسوف أقدم على ذلك يوما ما، وأعمل على هذا الملف منذ سنة، ليس من المهم شؤوني الشخصية، المهم مشكلات الشعب السوري وإخراجه من هذه الدوامة».

شبكةعيونالإخبارية

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