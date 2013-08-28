فيديو لشيرين يكشف حقيقة ما حدث في المغرب

انتشر على موقع اليوتيوب، فيديو للمطربة شيرين عبد الوهاب أثناء إحيائها حفل ختام مهرجان الأصوات النسائية في المغرب، يجيب على كل التساؤلات التي أثيرت في الحفل، ويدحض كلياً التصريحات التي أدلى بها المستشار الفني لشركة "ريكوردز" المنتجة لأعمال شيرين ياسر خليل، الذي أكّد أن الاستياء الذي تبع توجيه شيرين التحية إلى الفريق السيسي لم يصلها إلا في الطائرة التي كانت تعود بها إلى القاهرة.

في الفيديو يتبيّن أن شيرين غادرت الحفل وهي غاضبة، حيث قالت وهي تغادر"العبوا أي حاجة"، موجّهة كلامها إلى الفرقة الموسيقية، التي نظر إليها بعض أفرادها مستغربين مغادرتها قبل موعد انتهاء الحفل.

وأثناء الحفل بدا استياء الجمهور بعد تحيتها للفريق عبد الفتاح السيسي إذ ردّد بعضهم "مرسي مرسي"، فتجاهلتهم شيرين وغنّت بعد أن أدارت ظهرها لهم، بعد أن أطلقوا أصواتاً تعبّر عن استيائهم من ذكر اسم السيسي.

كما يظهر أن شيرين تعرّضت لموقف محرج آخر، إذ أنّ أحد الحاضرين ردّ أثناء غنائها لأغنية "لو سألتك أنت مصري" قائلاً "لا لست مصرياً"، فردّت شيرين قائلة "أي شخص له الشرف أن يكون مصرياً".

إذاً الحفلة لم تمر على خير كما قال ياسر خليل أمس في تصريحاته إلى "سيدتي نت"، الذي أكّد أن الفنّانة لم تنسحب بل أنهت حفلها بشكل طبيعي وفي موعده المحدد.

وهذا هو الفيديو الذي يوضح حقيقة ما جرى.

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