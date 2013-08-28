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سناء يوسف من تونس: لم أخطف دور هند صبري

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سناء يوسف من تونس: لم أخطف دور هند صبري سناء يوسف من تونس: لم أخطف دور هند صبري

في تصريح خاص لـ"سيدتي نت"، أعربت الفنّانة التونسيّة سناء يوسف عن انزعاجها الشديد من الشائعات، التي أكدت أنها ستؤدي دور الفنانة هند صبري في الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة" الذي سيتم تصويره قريباً، وقالت سناء "لم أدل بأي تصريح عن هذا الفيلم، كما أنه لم يعرض عليّ فريق العمل المشاركة فيه، وبالتأكيد هو شرف كبير لي ان أشارك في فيلم بهذه الأهمية، لكن لم يحدث أي نقاش حول هذا العمل".
وأضافت سناء "أنا متواجدة حالياً في تونس، وسأعود خلال أيام حيث عرض علي عملان، ولكن كتابة السيناريو لم تنته بعد، كما عرض عليّ تقديم أغنية سينجل بعدما أشاد الكثيرون بغنائي في مسلسل "نقطة ضعف"، لكني لم أقرر بعد ما إذا كنت سأقبل أم لا.

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سيدتي