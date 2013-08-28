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"المهن التمثيلية": هجوم أردوغان على شيخ الأزهر "إساءة للعالم الإسلامي كله"

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"المهن التمثيلية": هجوم أردوغان على شيخ الأزهر "إساءة للعالم الإسلامي كله" "المهن التمثيلية": هجوم أردوغان على شيخ الأزهر "إساءة للعالم الإسلامي كله"

كتب : انتصار حسنى منذ 53 دقيقة

استنكرت نقابة المهن التمثيلية، في بيان لها، هجوم التركية المتمثلة في رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان، وتطاوله على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقالت النقابة، في بيان لها: "تستنكر نقابة المهن التمثيلية بشدة ذلك الهجوم السافر والتطاول من رئيس وزراء تركيا تجاه رمز من رموز وهو فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف".

وأضاف البيان: "هذا الهجوم على الأزهر ليس هجوماً على مصر وحدها بتاريخها وشعبها، ولكنه هجوم على العالم الإسلامي أجمع".

واستكملت النقابة بيانها قائلة: "الأزهر حمل لواء الدفاع عن الإسلام الصحيح الوسطي منذ ألف عام، لذا فهذا الهجوم الذي يحمل في طياته مؤامرة دنيئة، وخططاً مدبرة لتغيير هوية مصر والنقابة بفنانيها، تهيب بحكومة ثورة مصر ضرورة التحرك برد قوي وفوري وذلك بقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا النظام الحاكم في تركيا".

وختمت النقابة بيانها قائلة، إن "أردوغان لا يعرف قيمة ومكانة الأزهر الشريف وشيخه الجليل في قلوب ووجدان مسلمي العالم أجمع، ومصر لن تتسامح مع أي أحد يجرح كرامتها وكبرياءها مهما كان، والنصر لمصر الثورة إن شاء الله".

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