"الببلاوي" يلتقي "فهمي" للاطلاع على نتائج زيارته للدول العربية

كتب : احمد عبدالعظيم منذ 54 دقيقة

استقبل الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نبيل فهمي، وزير الخارجية، واطلع رئيس الوزراء على نتائج الجولة التي قام بها فهمي في المنطقة العربية، والتي جاءت بهدف تعزيز العلاقات مع دول الجوار، باعتبار السودان وجنوب السودان امتدادا استراتيجيا طبيعيا لمصر، أما زيارتا الأردن ورام الله فقد تم خلالهما تقديم الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس على تأييدهما للشعب المصري وزيارتهما لمصر ما بعد 30 يونيو.

وتم التأكيد خلال زيارة رام الله، على أن القضية الفلسطينية هي قضية محورية في السياسة الخارجية المصرية، وأن مصر لن تهمل الحقوق الفلسطينية المشروعة، أو تتوقف عن مساندتها.