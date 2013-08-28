"المصريين الأحرار" يحذر من ضرب سوريا ويعلن وقوفه بجانب شعبها

كتب : محمد عبدالوهاب منذ 43 دقيقة

حذر حزب المصريين الأحرار من التدخل الأجنبي في سوريا، وأن توجيه ضربة عسكرية لها سيزيد منطقة الشرق الأوسط اشتغالا وتعقيدا، ولن يساهم في حل المسألة السورية، لذا يؤكد الحزب رفضه المساس بالدولة السورية الشقيقة، ويعلن وقوفه بجانب الشعب السوري الشقيق في محنته.

وناشد الحزب، في بيان له، اليوم، عقلاء العالم وشعوب الدول الغربية بالضغط لوقف قرار الاعتداء على سوريا حتى لا تتحول لعراق جديد.

وأضاف أن أي عملية عسكرية لن ينتج عنها إلا الدمار والخراب وآلاف من القتلى والمصابين وملايين من النازحين والمشردين.