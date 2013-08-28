طلعت مسلم: موقف مصر تجاه التدخل العسكري في سوريا لن يتعدى مرحلة "الشجب والإدانة"

الخبير الاستراتيجي: تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك في الوقت الحالي "صعب".. وقناة السويس ليست أداة ضغط

كتب : أمل القاضي منذ 30 دقيقة

استبعد اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، تفعيل مصر "اتفاقية الدفاع المشترك" مع سوريا، حال تنفيذ دول الغرب تهديدهم بالتدخل العسكري في الأراضي السورية، مؤكدًا أن الظروف الحالية التي تمر بها مصر تجعل تحقيق ذلك أمر صعبًا، خاصة وأن الجيش المصري مُنهك في الشأن الداخلي للدولة ومحاربة العناصر الإرهابية بسيناء؛ وهو ما يجعله غير قادر على الدخول في عمليات عسكرية خارجية في الوقت الحالي.

وقال مسلم في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن تفعيل الاتفاقية المُبرمة بين مصر وسوريا منذ عام 1966، يتطلب إعادة تشكيل مجلس الدفاع المشترك، ووضع خطة مشتركة بين الجيشين، واستعادة كل ذلك في الوقت الحالي سوف يستغرق وقتًا طويلًا، خاصة وأن التعاون العسكري بين الدولتين يكاد يكون منعدمًا منذ عشرات السنين، علاوة على الموقف المصري من الأزمة السورية والنظام الحاكم فيها.

ورجح الخبير الاستراتيجي، ألا يتعدى موقف مصر مرحلة "الشجب والإدانة" حيال التدخل العسكري الغربي في سوريا، وألا يتم استخدام قناة السويس كأداة ضغط تجاه الدول الأوروبية، معللا ذلك بأن السلطات المصرية لا يمكنها منع عبور أي سفينة تابعة لأي دولة إلا إذا كانت تلك الدولة في حالة حرب مع مصر نفسها، إضافة إلى أن الأوضاع الصعبة الحالية بمصر تضطرها إلى المحافظة على أي علاقة جيدة بينها وبين أي دولة.