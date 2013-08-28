أحمد كريمة لــ"برهامي": تفرغ لتخصصك في طب الأطفال ولا تتحدث في غيره

كتب : أسماء بدوي منذ 26 دقيقة

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على فتوى ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، بجواز حصار المساجد لمنع الفتن ووقف سفك الدماء، قائلا، "أرى أن ياسر برهامي لابد أن يتفرغ لتخصصه الدراسي وهو طب الأطفال، والأولى أن يعمل بتخصصه، ولا يتحدث في شأن غير اختصاصه".

وانتقد كريمة، في تصريح لـ "الوطن"، الفتوى قائلا "لم يحدث من الأساس حصار للمساجد، حتى يكون على أساسها فتوى".

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية "أقول لمشايخ السلفية اصمتوا هداكم الله"، لافتا إلى أن الأزهر ومؤسساته ضد أي عنف يحدث ببيوت الله، وتوافقوا على ضرورة تطهير المساجد من الأسلحة ووسائل العدوان وكافة المخلفات.