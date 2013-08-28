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الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم تستنكر تصريحات "أردوغان" ضد "الطيب"

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الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم تستنكر تصريحات "أردوغان" ضد "الطيب" الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم تستنكر تصريحات "أردوغان" ضد "الطيب"

أصدرت الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم بيانا اليوم أعلنت فيه عن استيائها الشديد لتصريحات رئيس الوزراء التركى أردوغان ضد شيخ الأزهر، وتؤكد وجميع تجار المحافظة أن العالم يعرف مكانة الأزهر الشريف وشيخه.

وصرح مجدى طه جاب الله رئيس الغرفة، بأن مثل هذه التصريحات البربرية وغير المسئولة والمرفوضة من رئيس الوزراء التركى الذى يخلط السياسة بالدين ويتدخل فى الشئون الداخلية لمصر مرفوضة تماما.

واعتبرت الغرفة تصريحات أردوغان «بمثابة تدخل فى الشأن المصرى»، مطالبة رئيس وزراء تركيا «بعدم اللعب على أوتار الوضع المصرى والعناية بشئون بلاده».

وأكد البيان أن «مسلك أردوغان يمثل تماديا وتطاولا ليس فقط فى حق ، وإنما أيضا فى حق المسلمين فى كل بقاع الأرض، ويتجاوز كل الحدود بتطاوله على الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، وهو أمر مستهجن ومرفوض جملة وتفصيلا".

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مصر 365

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