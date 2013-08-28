“مصر القومي” لـ أردوغان: اقتربت نهايتك..والإخوان سمحت لأنصاف الرجال بالظهور

انتقد محمود رياض ، نائب رئيس حزب مصر القومي ، تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والتي تعرض فيها بالإهانة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وأكد رياض في تصريحات صحفية أن العديد من الحمقى أصبح لهم أتباع، مشيرا الى ان جماعة الاخوان المسلمين جعلت لأمثال أردوغان من أنصاف الرجال صوتًا يتطاول به على أشرف من علم العالم معنى الدين الإسلامي الحقيقي.

وطالب نائب رئيس حزب مصر القومي بسرعة قطع كافة العلاقات الدبلوماسية والثقافية والتجارية بين مصر وتركيا، مشددًا كذلك على ضرورة طرد السفير التركي وإنهاء عمله.

وأوضح رياض أنه ليس هنالك وجه للمقارنة بين الحضارة الإسلامية متمثلة في مؤسسة الأزهر وبين من يدعى الحضارة، ومن يدعى الاسلام كذلك، موجهًا رسالته لأردوغان قائلًا “اقتربت نهايتك ولن تكون نهايتك أفضل ممن تناصرهم”.