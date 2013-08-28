بدء جلسة تجديد حبس 97 شخصًا في أحادث رمسيس

بدأت منذ قليل نيابه شمال القاهرة الكلية، برئاسة إسلام رمضان رئيس النيابة جلسة تجديد حبس 97 شخصا على أحداث اشتباكات رمسيس ، حيث انتقل أحمد عاصى وكيل نيابة حوادث شمال القاهرة إلى سجن طرة بصحبة فريق من النيابه لنظر تجديد حبس المتهمين.

يذكر أن معظم المتهمين فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة رمسيس ينتمون لجماعة الإخوان، وبعضهم يحمل كارنيهات حزب الحرية والعدالة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تجمعوا مع آخرين للقيام بأعمال عنف فى منطقة رمسيس، وحاولوا قطع كوبرى أكتوبر واقتحام قسم شرطة الأزبكية، وكان بعضهم يحمل أسلحة خرطوش وزجاجات مولوتوف، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين توجهوا إلى منطقة رمسيس أمام جامع الفتح، وقاموا بقطع الطريق فى الوقت الذى توجه عدد منهم إلى أعلى كوبرى أكتوبر وقطعوا طريقه، وبعدها قاموا ببناء جدار أعلى الكوبرى لمنع مرور السيارات.

وأضافت التحقيقات أن استمرار قطع الطرق أدى إلى استياء أصحاب السيارات، وحدثت بعض الاشتباكات، اضطرت قوات الأمن للتدخل لفتح الطريق، فقامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الموجودين من أنصار الإخوان.

وأكدت التحقيقات أن قوات الأمن فوجئت بمؤيدى الإخوان يطلقون عليها الخرطوش، وزجاجات المولوتوف، ما أدى إلى تكثيف إطلاق الغازات المسيلة للدموع.

و يذكر أن النيابه برئاسة المستشار إسلام رمضان، رئيس نيابه شمال القاهرة، بإشراف المستشار وائل حسين المحامى العام لنيابات شمال القاهرة الكليةقررت بجلسة الأحد، 18 أغسطس الجاري قررت بحبس 97 شخصا على أحداث اشتباكات رمسيس 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل حدث يسلم لأهليته