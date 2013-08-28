حزب الأحرار: ضرب سوريا يؤدى إلي حرب عالمية ثالثة

أكد الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار عضو تيار الاستقلال أن قيام الولايات المتحدة الامريكية بالتحالف بين فرنسا وبريطانيا وتركيا بتوجيه ضربة عسكرية لسورية يمثل قمة الملهاة الإنسانية ونذير باشتعال حربًا عالمية ثالثة.

وأشار “نجيب” في بيان إعلامي اليوم بعد لقائه بلجنة الشئون العربية والخارجية بالحزب أن تحرك هذه الدول ضد سوريا يمثل خدعة جديدة من أمريكا حيث قامت بذات الخديعة عندما قامت باحتلال العراق تحت دعوي امتلاكه للسلاح الكيماوي فدمرت العراق وحولته إلي جزر متنازعة .

وأضاف نجيب أن السؤال الأهم ” لماذا لم تتحرك كل هذه الجيوش لقتل ما يزيد عن 100 ألف سوري في الحرب الدائرة بين جيش الأسد والمعارضة منذ نحو عامين ونصف وتعلن الأن ضرب دمشق .

ودعا نجيب الشباب المصري القيام بمظاهرات سلمية حاشدة لمحاصرة سفارات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتركيا للإعلن عن الرفض القاطع لضرب سوريا.