"التعليم": افتتاح 10 مدارس جديدة بجنوب سيناء العام الدراسى الجديد

التقى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور طارق الترامسى مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، واللواء محمد عسل مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور علاء عبد الغفار مستشار الوزير للجودة، واللواء نبيل عامر مستشار الوزير لتنمية الموارد.

أشار الوزير إلى أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الستة التى سوف يدخل بها التابلت هذا العام، وذلك فى الصفين الأول الثانوى العام والفنى، لافتا إلى أن استخدام التابلت يشجع على الاستمرار فى التعليم ويحد من ظاهرة التسرب، وأشار إلى أنه سيتم عمل فترة مسائية للتعليم الإعدادى بالمدارس الابتدائية للقضاء على مشكلة التسرب من التعليم، لافتا إلى أن انخفاض الكثافات يجعل تطبيق نظام الفترات ممكنا، وتم الاتفاق خلال اللقاء على إمكانية تعلية دور بالمدارس القائمة كما حدث فى شرم الشيخ.

كما تم الاتفاق على افتتاح 10 مدارس جديدة بالمحافظة قبل بداية العام الدراسى، والتى من المقرر أن تدخل الخدمة هذا العام .

ووافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة زراعية داخلية جديدة متخصصة فى تنسيق الحدائق ومزارع الأسماك والزراعات المحمية أو الصوبات، حيث أشار الوزير إلى أن جنوب سيناء إحدى المناطق الأربعة التى تم الاتفاق مع وزير الزراعة على بناء مدارس زراعية داخلية بها .

كما تم الاتفاق على تخصيص مدرسة ثانوية صناعية بمدينة الطور لعمل خط جديد لإنتاج التابلت بها، ووعد الوزير بالنظر فى تلبية مناهج التعليم الفنى لمتطلبات البيئة وسوق العمل بالمحافظة كالبترول والمصايد والصناعات البحرية.

تمت الإشارة خلال اللقاء إلى سريان العمل بمجمع توشكى والذى يضم جميع المراحل التعليمية من الحضانة إلى الجامعة، كما تم تقديم مطالب مديرية جنوب سيناء التعليمية والتى يأتى على رأسها توفير سيارات لنقل العاملين، حيث وعد الوزير بتلبية هذه المطالب.