وصول السفينة الإسرائيلية المحترقة إلى غاطس العين السخنة بالسويس

وصلت ظهر اليوم الأربعاء، إلى ميناء العين السخنة بالسويس السفينة الإسرائيلية التابعة لشركة "زيم" التى لقت 20 حاوية على متنها حرقها الاثنين الماضى، بالقرب من مصر بعد خروجها من دولة "جيبوتى" والاستعداد لعبور المجرى الجنوبى للقناة ثم التوجه إلى دول البحر المتوسط.

هذا وقد رفعت موانئ دبى العالمية المسئولة عن إدارة العين السخنة درجة الاستعدادات القصوى بالميناء لدخول السفينة التى من المقرر أن تنزل الحاويات المحترقة ثم تستكمل رحلتها، وعلم "اليوم السابع" أن هناك خبيرا إنجليزيا تابعا لشركة "زيم" سيفحص الحاويات فور إنزالها إلى لساحة الميناء لتحديد سبب الحريق.

وكان رجال المطافئ بميناء العين السخنة قد شاركوا فى عملية التبريد للسفينة التى تم حرقها قبل دخولها مصر، حيث تمت السيطرة على الحريق بأكثر من 280 طفاية حريق من قبل إدارة الأمن الصناعى بالسفينة.

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