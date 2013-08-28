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رئيس المخابرات السعودية: قطر مجرد 300 شخص وقناة تليفزيونية

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رئيس المخابرات السعودية: قطر مجرد 300 شخص وقناة تليفزيونية رئيس المخابرات السعودية: قطر مجرد 300 شخص وقناة تليفزيونية

ذكرت صحيفة”وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الأمير بندر بن سلطان رئيس المخابرات وصف دولة قطر، بأنها: ليست سوى 300 شخص.. وقناة تليفزيونية، وهذا لا يشكل بلداً”.

وقالت الصحيفة في تقرير أعده نور مالاس ومارجريت كوكر: إن ذلك جاء خلال اجتماع لتنسيق شحنات السلاح إلى سوريا الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين السعوديين رفضوا التعليق على ذلك.

وفي التقرير الذي حمل عنوان “محارب سعودي عريق يعمل على توفير دعم للإطاحة بالأسد”،ونشره موقع “الجزيرة نت” قالت الصحيفة: إن المسئولين في وكالة الاستخبارات الأميركية علموا أن السعودية تأخذ موضوع الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد على محمل الجد حين أوكل الملك السعودي قيادة الجهود في هذا المجال للأمير بندر بن سلطان آل سعود.

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