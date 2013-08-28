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النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق فى بلاغ يتهم “أحمد ماهر” بالتخابر

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النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق فى بلاغ يتهم “أحمد ماهر” بالتخابر النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق فى بلاغ يتهم “أحمد ماهر” بالتخابر

كلف النائب العام المستشار هشام بركات نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى البلاغ رقم 1752 المقدم من عبدالعزيز فهمى رئيس حركة الوفاق الوطنى ومدير عام بمديرية الشباب والرياضة بالغربية ضد أحمد ماهر إبراهيم رئيس حركة 6 إبريل .

وكان مقدم البلاغ ذكر تصريحات ماهر على حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى المسمى تويتر والذى وصف فيها 30 يونيو بالإنقلاب العسكرى وأنه يعمل ضد الوطن ومنها تهمة بالعمالة والتخابر لجهات أجنبية .

وأضاف البلاغ أن ماهر وشقيقة تم ادراجة فى مقال بجريدة صوت الملايين تحت عنوان عملاء التخابر الأجنبى وقد بلغت قيمة المبلغ الذى حصل علية ماهر، وفقًا للمقال مليار و600 ألف جنيه مصرى .

وطالب مقدم البلاغ فى نهايته بإصدار أمر ضبط وإحضار ضد ماهر وإحالته لمحاكمة جنائية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة العمالة والتخابر والإخلال بالأمن الوطنى، وإدراج إسمه على قوائم الممنوعين من السفر حتى إنتهاء محاكمته .

وطالب أيضا بالتحفظ على ممتلكاته وكذلك التحفظ على المقرات التابعة لحركة 6 إبريل لحين معرفة مصادرها .

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