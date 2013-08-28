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الكرامة بالشرقية لأردوغان: اقتربت نهايتك

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الكرامة بالشرقية لأردوغان: اقتربت نهايتك الكرامة بالشرقية لأردوغان: اقتربت نهايتك

اردوغان

انتقد “احمد النجار” الامين العام المساعد لحزب الكرامة بالشرقية، تصريحات رئيس الوزراء التركي “رجب طيب اردوغان” والتي تعرض فيها بالإهانة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

و أكد “النجار” أن العديد من الحمقى أصبح لهم أتباع، مشيرا الى ان جماعة الإخوان المسلمين جعلت لأمثال أردوغان من أنصاف الرجال صوتًا يتطاول به على أشرف من علم العالم معنى الدين الإسلامي الحقيقي، و طالب بسرعة قطع كافة العلاقات الدبلوماسية والثقافية والتجارية بين وتركيا، مشددًا كذلك على ضرورة طرد السفير التركي وإنهاء عمله.

و أوضح ايضا أنه ليس هنالك وجه للمقارنة بين الحضارة الإسلامية متمثلة في مؤسسة الأزهر وبين من يدعى الحضارة، ومن يدعى الاسلام كذلك، موجهًا رسالته لأردوغان قائلًا “اقتربت نهايتك ولن تكون نهايتك أفضل ممن تناصرهم”.

 

 

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