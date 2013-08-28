دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن مرسي لاتهامة بالتخابر

أقام المحامي طارق محمود دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبًا بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى وذلك لتخابره مع دول أجنبية .

وأختصمت الدعوى التي حملت رقم 69514 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس المعزول، وأكدت الدعوى على قيام الرئيس المعزول بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية والوشاية بالعالم المصرى الدكتور عبد القادر حلمى لجهاز الـC.I.A لتبنيه مشروع الكربون الأسود الذى كان مرتقبًا أن تباشر الإشراف عليه وزارة الدفاع.

وأضافت الدعوى أن مرسي قد تخابر مع منظمة حماس وخطط لبيع حلايب وشلاتين وهو مايمثل تهديد للأمن القومي .