إطلالات أحلام تحت مجهر مستشارة المظهر نجوى الدردير

أحلام نجمة الخليج التي تثير جدلاً واسعًا في كلِّ مرَّة تطلُّ بها على الشَّاشة بتصريحاتها الناريَّة وإطلالاتها المختلفة.

ويقول خبراء الموضة أنَّ "الستايل" الشخصيّ هو العصا السحريَّة التي تعكس من أنت وماذا تريد، حيث يعكس "ستايل" النَّجمة أحلام ثقتها القويَّة بنفسها، واهتمامها البالغ بإطلالتها، كما يتميَّز بطابع ملكيّ ذو فخامة وتكلُّف، لذا أطلق عليها جمهورها لقب "الملكة أحلام" .

وتتمتَّع النَّجمة بشكل جسم الكمثرى الذي يميِّزه امتلاء الجزء السفليّ من الجسم، وهو ما يتطلَّب تركيز التَّصاميم والقصّات الجريئة على القطع العلويّة.

تابعي معي بالصُّور كيف كانت اختيارات أحلام في الفترة الماضية.

الصُّورة رقم 1

أحلام تتألَّق ببشرتها البرونزيَّة وشعرها الأسود الدَّاكن في إطلالة ذهبيَّة برَّاقة.

الصُّورة رقم 2

لا يوجد في العالم العربيّ عدد كبير من النَّجمات المتابعات لجديد الموضة العالميَّة، ولكنَّ أحلام هي السبَّاقة لكلِّ جديد بهذا المجال، حيث تألَّقت بفستان موصول بقفَّاز في إحدى حلقات "أراب أيدول"، وكنَّا قد شاهدنا هذا التَّصميم في عروض أزياء مختلفة وفي إطلالات النَّجمات العالميَّات.

أتمنَّى من النَّجمات العربيَّات أن يتَّبعن خطى أحلام في إيصال جديد اتجاهات الموضة العالميَّة إلى الوسط العربيّ.

الصُّور رقم 3 و 4 و 5

تتناسب الفساتين ذات التَّصاميم الملكيَّة بالزينة المتركِّزة على الجزء العلويّ للجسم مع جسم وشخصيَّة أحلام.

الصَّورة رقم 6

لم يكن الجينز اختيارًا موفقًا لأحلام، كما أنَّه لا يليق بالظُّهور على مسرح البرنامج.

الصُّورة رقم 7

في هذه الصُّورة كان اختيار النَّجمة للبنطلون الأبيض مع التوب الأخضر مناسبًا جدًا لشكل جسم الكمثرى الذي تتمتَّع به.

الصُّورة رقم 8

هذا الفستان بقصّة السمكة، وهو مناسب لشكل جسمها، ولكن بدون الريش المتواجد أسفله، حيث أعطاها وزنًا زائدًا.

الصُّور رقم 9 و10

أنصح أحلام باعتماد الألوان الترابيَّة، والابتعاد عن ألوان الباستيل التي تعطيها مظهرًا باهتًا.

الصُّور رقم 11 و 12

تناسب أحلام الفساتين المتكلِّفة ذات التَّصميم اللافت والأقمشة المتميِّزة، ومحاولاتها في ارتداء الفساتين القصيرة ذات التَّصاميم النَّاعمة لا تعود لصالحها غالبًا.

الصُّورة رقم 13

إطلالة مسالمة بالزّي التراثيّ المغربيّ.

وفي النِّهاية أحلام فنَّانة متفرِّدة بستايل ملكيّ، ولا يصح مقارنتها مع أيّ من النَّجمات الأخريات، فلكلٍّ منهنَّ شخصيَّة وذوق مختلف، أحب تجدد اختياراتها الذي لا نراه إلا نادرًا بين نجماتنا العربيَّات.



تابعي أيضاً ماذا قالت نجوى الدردير عن نجوى كرم و ميريام فارس.

سيعجبك أيضاً:

3 نجمات سبقن أحلام في ارتداء نفس الفستان الذهبي.

نمور Cartier تزّين اطلالة أحلام في Arab Idol