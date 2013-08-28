دم وسكاكين وأمراض نفسيّة: أمور لا نعرفها عن Angelina Jolie

تصدّرت معظم قوائم الجمال في هوليوود، وصُنّفت من أكثر النساء تأثيراً في هذا العام، واحتلّت المرتبة الأولى كأكثر النجمات أجراً بين زميلاتها في هوليوود، هي الممثلة Angelina Jolie الأم والسفيرة والممثلة.

لكن الممثلة Jolie لم تكن دوماً أمّاً لستة أطفال، أو تلك المهتمة بالأمور الخيريّة حول العالم، بل كانت الممثلة المثيرة للجدل، بأسلوبها وتصرّفاتها الجامحة، التي نجهل البعض منها.

متى صُنِّفت Angelina Jolie الأكثر ثراءً؟

والأمور التي لا نعرفها عن Angelina Jolie هي:

1- هوايتها اللعب بالسكاكين، على السرير تحديداً.

2- كرهها معانقة أيّ شخص، حتى والدتها.

3- توقيعها وثيقة زواجها من Billy Bob Thornton في عام 2001 بالدم.

4- تمرّسها في استخدام الأسلحة النارية.

5- كتابتها بالدم اسم عريسها الأوّل الممثل jonny lee miller على قميصها الأبيض الذي ارتدته يوم زفافها.

6- حلمها بامتهان إخراج الجنازات.

7- ارتباطها بعلاقة بدت فريدة من نوعها مع شقيقها، حيث أثارت الجدل عندما قبّلته في حفل الأوسكار عام 2000.

8- توجّهها قريباً في رحلة إلى الفضاء.

9- امتلاكها رخصة قيادة طائرة بمحرّك واحد فقط.

10- وشمها على كتفها أسماء أماكن ولادة أطفالها الستة وخطيبها وتواريخ ولادتهم.

11- معاناتها مشاكل عقليّة، وفق تصريحات والدها الممثل جون فويت عام 2001.