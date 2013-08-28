مصطفى محرم: "حكاية حياة" مسلسل سادي يثير الاكتئاب

فتح الكاتب مصطفى محرم النّار على دراما رمضان هذا العام، مشيراً إلى أنّ لجوء العديد من كتّاب الدراما إلى الألفاظ السيئة والردح والعلاقات المحرمة كان مقززاً وسيئاً، لأنّ هذه العلاقات يمكن التعبير عنها بشكل مهذّب فالفن هدفه الارتقاء بالمشاعر، بحسب محرم.

ورداً على تبرير المؤلّفين بأنّ هذا الأمر يعتبر محاكاةً للواقع بتفاصيله، قال محرم في تصريح خاص لـ"سيدتي نت"، إنّ "الفن هدفه بالفعل محاكاة الواقع ولكن لمعالجته وإعادة بنائه وليس لتشويهه، ومن يردّد هذا الكلام مفلس وليس لديه ما يقوله".

وحول توجيه أصابع الاتهام إلى جهة معيّنة في إشاعة هذا الاتجاه، رفض محرّم اتهام أحد بعينه، مؤكداً أنّ "هناك ما يقرب الـ 15 مسلسلا أخذت هذا الاتجاه ولكن مؤلف "حكاية حياة" أيمن سلامة كان الأكثر اتجاهاً لهذه الصورة المرفوضة، بحجّة أنّه يقدّم تراجيديا، في حين أنه يقدم عملاً سادياً يثير الاكتئاب، فالتراجيديا تطهّر الروح أما هذا المسلسل فليس له علاقة بذلك".

من جهة أخرى ينتظر الكاتب مصطفى محرم عرض مسلسله "مولد وصاحبه غايب" بطولة هيفا وهبي وحسن الرداد، مشيراً إلى أن إصرار المنتج على أن يبيعه بمبلغ كبير يرجع إلى أنّ المسلسل تكلف 35 مليون جنيه.