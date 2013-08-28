أخبار عاجلة

الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فايز المالكي يهدي طفلاً سيارة "بنتلي"

Google+ Print
فايز المالكي يهدي طفلاً سيارة "بنتلي" فايز المالكي يهدي طفلاً سيارة "بنتلي"

أهدى الممثل السعودي فايز المالكي سيارته من نوع "بنتلي" لصبي فقد جميع أفراد أسرته في حادث مروري قبل أسبوع أثناء عودتهم إلى الرياض، فيما نجا هو من الحادث.

ووفقاً لـ"العربية" يقول عبد الجبار الأنصاري الذي تفاجأ بحضور الفنان فايز المالكي للقاء الطفل في المستشفى بعد أن كان يوسف في جلسة علاجية مع طبيبة نفسية بسبب وضعه النفسي المتدهور بعد فقدان كل عائلته، وأنّ ولد أخوه يوسف الأنصاري بدأ بالضحك والابتسامة عند حديثه مع فايز المالكي الذي سأله عن الهدية التي يريدها، ليبادره يوسف بالجواب:"البنتلي". وقال عم الطفل:" في البداية لم أفهم ما يعنيه بكلمة البنتلي، وكنت أعتقد أنه يتحدث عن نوع شاي معروف باسم مشابه، وعندما أوضح لي يوسف أنها سيارة اعترضت على الموضوع". والمفاجأة عندما اتصل الفنان فايز المالكي بالشركة ليطلب تسجيل السيارة باسم يوسف".

الجدير بالذكر أنّ فايز المالكي حظي بشقة وسيارة من نوع بنتلي وأخرى من نوع كامري وجهاز آيفون هدية من الأمير الوليد بن طلال، وذلك بعد أن مازح الوليد بطلبها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي