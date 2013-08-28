فايز المالكي يهدي طفلاً سيارة "بنتلي"

أهدى الممثل السعودي فايز المالكي سيارته من نوع "بنتلي" لصبي فقد جميع أفراد أسرته في حادث مروري قبل أسبوع أثناء عودتهم إلى الرياض، فيما نجا هو من الحادث.

ووفقاً لـ"العربية" يقول عبد الجبار الأنصاري الذي تفاجأ بحضور الفنان فايز المالكي للقاء الطفل في المستشفى بعد أن كان يوسف في جلسة علاجية مع طبيبة نفسية بسبب وضعه النفسي المتدهور بعد فقدان كل عائلته، وأنّ ولد أخوه يوسف الأنصاري بدأ بالضحك والابتسامة عند حديثه مع فايز المالكي الذي سأله عن الهدية التي يريدها، ليبادره يوسف بالجواب:"البنتلي". وقال عم الطفل:" في البداية لم أفهم ما يعنيه بكلمة البنتلي، وكنت أعتقد أنه يتحدث عن نوع شاي معروف باسم مشابه، وعندما أوضح لي يوسف أنها سيارة اعترضت على الموضوع". والمفاجأة عندما اتصل الفنان فايز المالكي بالشركة ليطلب تسجيل السيارة باسم يوسف".

الجدير بالذكر أنّ فايز المالكي حظي بشقة وسيارة من نوع بنتلي وأخرى من نوع كامري وجهاز آيفون هدية من الأمير الوليد بن طلال، وذلك بعد أن مازح الوليد بطلبها.