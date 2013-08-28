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عائلة Ranbir Kapoor تمنع Katrina Kaif من دخول منزلها بسبب صورها بالبكيني

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عائلة Ranbir Kapoor تمنع Katrina Kaif من دخول منزلها بسبب صورها بالبكيني عائلة Ranbir Kapoor تمنع Katrina Kaif من دخول منزلها بسبب صورها بالبكيني

بعد أن نشرت وسائل الإعلام الهندية صور النجمة Katrina Kaif مع النجم Ranbir Kapoor، وهي بالبكيني، على أحد شواطئ سريلانكا، قرّرت عائلة Kapoor منع Katrina من دخول المنزل العائليّ.

وكانت وسائل الإعلام والصحافة الهندية قد نشرت في الفترة الماضية صوراً للنجمة Katrina Kaif بالبكيني، بصحبة النجم Ranbir Kapoor على أحد شواطئ سريلانكا، ممّا أدّى إلى غضب عائلة Kapoor، خصوصاً والدَي Ranbirالمعروفين بالالتزام الأخلاقيّ.

وتأتي خطوة آل Kapoor بعد أن كانوا رفضوا علاقة Ranbir مع النجمة Deepika Padukone، لأنّها كانت تجعله يسهر ويعود إلى المنزل في وقت متأخّر من الليل.

وكانت Katrina Kaif تزور Ranbir وعائلته كثيراً فى المنزل، ولكنّها ممنوعة الآن تماماً من دخول المنزل، بعدما قرّرت العائلة قطع علاقتها بها، بعد انتشار الصور العارية.

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سيدتي