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رئيس جامعة الزقازيق يقرر تعيين قيادات جديدة ووكلاء للكليات

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رئيس جامعة الزقازيق يقرر تعيين قيادات جديدة ووكلاء للكليات رئيس جامعة الزقازيق يقرر تعيين قيادات جديدة ووكلاء للكليات

قرر الدكتور أشرف الشيح القائم بأعمال رئيس الجامعة، تعيين الدكتور خالد جودة سليمان على عزب الأستاذ بقسم علوم الأراضى بكلية الزراعة وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

وأصدر قرارا بتكليف الشيحى الدكتور خالد محمد حسنى الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لحين تغيير الوضع القانونى للأساتذة بالكلية، وتعيين الدكتورة منى عبد الفتاح لطفى محمد عرفات رئيسا لمجلس قسم الترويح والتنظيم والإدارة بكلية التربية الرياضية بنات لمدة ثلاث سنوات.

كما تم تكليف الدكتورة أمينة سعد عبدالغنى جنيد الأستاذ المساعد بقسم تمريض النساء والتوليد بكلية التمريض بالجامعة، بالقيام بأعمال رئيس مجلس القسم لمدة عام أكاديمى، أو لحين تغيير الوضع القانونى بالقسم أيهما أقرب، وتعيين الدكتور محمد أحمد عبد الدايم محمد رئيسا لمجلس قسم التربية المقارنة بكلية التربية بالجامعة لمدة عام أكاديمى.
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