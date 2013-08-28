وزير خارجية كندا يبحث مع أسقف الكنيسة القبطية ببلاده حرق الكنائس المصرية

التقى اليوم وزير الخارجية الكندى جون بيرد ورئيس مكتب الحريات الدينية السفير أندرو بينت، وبوب ديكارت مساعد وزير الخارجية الكندى، مع الأنبا مينا أسقف الكنيسة القبطية بكندا وعدد من كهنة الكنيسة القبطية بكندا بمدينة تورنتو.

وقال جون بيرد وزير الخارجية الكندى، إنه ما زالت لديه مخاوف كبيرة وخطيرة عقب الهجمات الأخيرة على المؤسسات الدينية فى مصر، وحرق عشرات الكنائس والاعتداء على الأقباط.

وأكد الوزير فى اللقاء، أن كندا لن تظل صامتة تجاه حرق الكنائس فى مصر، وسوف تستمر فى التحدث عن هذه الانتهاكات لتعزيز الحريات الدينية.

وفى الأثناء، قال رئيس مكتب الحريات الدينية بالحكومة الكندية أنردو بينت، إن الهجوم على أماكن العبادة أمرا غير مقبول على الإطلاق، وهو ما جعلنا نقوم بإرسال العديد من النداءات للسلطات المصرية، لضمان حماية المؤسسات الدينية من كل أنواع العنف والترهيب.