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رابطة خريجى الأزهر تستنكر تطاول "أردوغان" على الإمام الأكبر شيخ الأزهر

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رابطة خريجى الأزهر تستنكر تطاول "أردوغان" على الإمام الأكبر شيخ الأزهر رابطة خريجى الأزهر تستنكر تطاول "أردوغان" على الإمام الأكبر شيخ الأزهر

استنكرت الرابطة العالمية لخريجى الأزهر فى بيان لها اليوم، الأربعاء، هجوم رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ووصف البيان هجوم رئيس الوزراء التركى على فضيلة الأمام الأكبر، بأنه هجوم على رمز بارز من رموز الأمة الإسلامية، وأحد أعلامها الكبار.

وأكد البيان، أن فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، لم يعتمد فى مواقفه التى اتخذها إلا عن ثوابت الأزهر الوطنية وقناعاته العلمية، واستجابة لمطالب الشعب المصرى.

وأضاف البيان، أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لم يكن ليتخلف عن دعوة دُعِى لها ممثلو كل القوى الوطنية والرموز السياسية والدينيَّة فى موقف يُعَدُّ التخلُّف فيه تنكرا للثوابت الوطنية التى عبرت عنها جموع الشعب المصرى فى الثلاثين من يونيه.

كما أكدت الرابطة رفضها وبقوة أى صورة من صور التدخل الأجنبى فى الشؤون الداخلية المصرية، وأن الشعب المصرى قادر على الخروج من هذه الأزمة، صفا واحدا، على قلب رجل واحد.

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