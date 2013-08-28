التليفزيون المصري يرفض إذاعة كليب سما المصري بسبب الإيحاءات الجنسية

كتب : انتصار حسني منذ 6 دقائق

رفضت الرقابة التليفزيونية ولجنة البرامج المهداة بماسبيرو إذاعة كليب الراقصة سما المصري الأخير، والذي تهاجم فيه الشيخة موزة، زوجة أمير قطر السابق، بسبب ما يحتويه الكليب من العديد من الألفاظ والإيحاءات الجنسية، وغير اللائقة للعرض أو الإذاعة.

كانت سما طرحت مؤخرًا فيديو كليب على موقع "اليوتيوب"، احتوى على العديد من الكلمات الخارجة، حيث انتقدت قناة الجزيرة القطرية الموالية لجماعة الإخوان.

سما تطرقت في كليبها إلى الشيخة موزة، ووجهت إليها انتقادات وإيحاءات جنسية، كما وصفت قناة الجزيرة بـ "الخنزيرة".