السيطرة على حريق هائل بمبنى مركز الابداع والتنمية بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء بالمنوفية من السيطرة على حريق هائل نشب بمبنى مركز الابداع والتنمية بمدينة شبين الكوم إنحصرت التلفيات فى الخسائر المادية بالطابق الاول للمبنى ولم ينتج عنه ثمة إصابات وتم إنتداب المعمل الجنائى وتحرير محضر بالواقعة.

بدأ الحريق بمكتب الدكتور على فرج مدير المركز بالطابق الاول وأمتدت النيران لباقى المبنى وتصاعد ألسنة النيران والدخان لدور الثانى والثالث إلا ان 5 سيارات من الاطفاء والحماية المدنية إستطاعت السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد لباقى أجزاء المبنى .

وأكد مصدر أمنى أنه لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات بشرية وإنحصار التلفيات بإحتراق مكونات مكتب مدير مركز الابداع بالكامل ، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى وتم إنتداب المعمل الجنائى لإجراء المعاينة لمعرفة أسباب الحريق وتم اغلاق الطريق العام وعمل كردون أمنى حول الحادث .