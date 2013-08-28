جامعة جنوب الوادي تقيم حفل تخريج أول دفعة من كلية الهندسة بقنا

أقامت جامعة جنوب الوادي بقنا برعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة حفل تخريج الدفعة الاولي من كلية الهندسة بقنا .

وفي كلمته أشار الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة إلي أنه من أهم أهداف الجامعة الانتهاء من انشاء الكليات الاساسية والهامة لخدمة الطلاب والتخفيف من معاناة أولياء الامور حتي لو كانت الامكانيات المتاحة بالكليات ضعيفة الا انه يتم اكمال نقص تلك الامكانيات بالكليات تدريجياً عام بعد عام وبالرغم من حداثتها الا أن الجامعة احتلت ترتيب متقدم علي احد اهم المواقع الالكترونية كما أن الجامعة تنافس الجامعات المحلية والدولية الاخري ومازالت الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة افريقياً .

أشار ” منصور ” إلي ضرورة أن تقوم كلية الهندسة بالاستفادة القصوي من الامكانات المحدودة وأن تبقي علي ارتباط وثيق بجميع المصانع والشركات باقليم جنوب الصعيد كما أشار إلي انه سيتم تعيين اوائل الدفعة بكلية الهندسة كمعيدين بالكلية وقال الدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلي أن انشاء كلية الهندسة بالجامعة قد تأخر كثيراً كما وجه الشكر لشركة اسمنت قنا لمساهمتها في دعم العديد من الانشطة الطلابية بالجامعة .

وأكد الدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد كلية الهندسة أن الوصول إلي هذه اللحظة الهامة في تاريخ الكلية استغرق الكثير من الجهد والعمل حتي يرتقي طلابنا سلم الحياة مسلحين بنور العلم والمعرفة ووجه الشكر لرئيس الجامعة ونوابه لدورهم الاساسي ومساندتهم الدائمة للكلية مشيراً إلي تقديم كل ماهو جديد من الوسائل التعليمية للطلاب لتكتمل الجوانب النظرية مع الدراسة العملية وتتسق مع سوق العمل .

وقدم الطالب عبد الناصر شرقاوي الاول علي الدفعة التحية لوالديه ولكل الاباء والامهات تقديراً لجهودهم كما قال أن العلم هو الحياة وان العلماء هم ورثة الانبياء حضر الحفل الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وتنمية المجتمع وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأولياء أمور الطلاب وفي نهاية الحفل قام الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة بتسليم الخريجين وعددهم 116 طالب وطالبة شهادات التخرج كما قام المهندس علاء عبد الحميد مدير شركة اسمنت قنا بتسليم الجوائز المالية للطلاب الاوائل علي الدفعة.