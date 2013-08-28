“الببلاوى” يناقش نتائج لقائه بسفراء الدول العربية خلال اجتماع مجلس الوزراء

بدأ اجتماع رئاسة مجلس الوزراء الأسبوعي، منذ قليل، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس المجلس، ومن المقرر أن تتم مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية بالبلاد خاصة في منطقة سيناء واستعدادات الحكومة ليوم 30 أغسطس ونتائج لقاءاته، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، وسفراء الأردن، والسعودية والإمارات.

كما يناقش المجلس أيضا القرارات التي تم اتخاذها من قبل لجنة العدالة الاجتماعية، وإقرارها في اجتماعه اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى مناقشة الخطة الاستثمارية العاجلة والكاملة للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بعد حصر إجمالي المعونات المقدمة من بعض الدول العربية وعلى رأسها الإمارات والسعودية.

وسيبحث المجلس احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين المصريين والأجانب لتوفير الحد الأدنى من الاستثمارات.